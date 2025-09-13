$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 8714 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 17502 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 15399 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 25512 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 33688 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31148 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 29273 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23298 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32489 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20445 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября одобрил присоединение Украины к клубу CV90, объединяющему страны-операторы боевой машины пехоты 90. Киев присоединился к группе, имея статус наблюдателя с марта 2024 года.

Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября одобрил присоединение Украины к клубу CV90, объединяющему страны-операторы боевой машины пехоты 90. Об этом пишет УНН со ссылкой на швейцарское правительство.

Подробности

Украина подала заявку на полноправное членство летом этого года, имея статус наблюдателя с марта 2024-го. Теперь Киев присоединился к группе, включающей Данию, Эстонию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию, Швецию, Словакию и Чехию.

CV90 производства BAE Systems Hägglunds AB используется многими армиями мира, в том числе Вооруженными силами Швейцарии, где он известен как боевая машина пехоты 2000. Клуб способствует обмену опытом в сферах технического обслуживания, модернизации, закупок запчастей и боеприпасов, а также обучения.

Швейцарские власти подчеркнули, что участие Украины совместимо с политикой нейтралитета, так как предусматривает лишь технический обмен данными. Каждая страна сохраняет полный контроль над тем, какую информацию предоставляет партнерам.

Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов10.09.25, 20:15 • 4031 просмотр

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
