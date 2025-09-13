Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября одобрил присоединение Украины к клубу CV90, объединяющему страны-операторы боевой машины пехоты 90. Об этом пишет УНН со ссылкой на швейцарское правительство.

Подробности

Украина подала заявку на полноправное членство летом этого года, имея статус наблюдателя с марта 2024-го. Теперь Киев присоединился к группе, включающей Данию, Эстонию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию, Швецию, Словакию и Чехию.

CV90 производства BAE Systems Hägglunds AB используется многими армиями мира, в том числе Вооруженными силами Швейцарии, где он известен как боевая машина пехоты 2000. Клуб способствует обмену опытом в сферах технического обслуживания, модернизации, закупок запчастей и боеприпасов, а также обучения.

Швейцарские власти подчеркнули, что участие Украины совместимо с политикой нейтралитета, так как предусматривает лишь технический обмен данными. Каждая страна сохраняет полный контроль над тем, какую информацию предоставляет партнерам.

