Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90
Киев • УНН
Федеральный совет Швейцарии 12 сентября одобрил присоединение Украины к клубу CV90, объединяющему страны-операторы боевой машины пехоты 90. Киев присоединился к группе, имея статус наблюдателя с марта 2024 года.
Подробности
Украина подала заявку на полноправное членство летом этого года, имея статус наблюдателя с марта 2024-го. Теперь Киев присоединился к группе, включающей Данию, Эстонию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию, Швецию, Словакию и Чехию.
CV90 производства BAE Systems Hägglunds AB используется многими армиями мира, в том числе Вооруженными силами Швейцарии, где он известен как боевая машина пехоты 2000. Клуб способствует обмену опытом в сферах технического обслуживания, модернизации, закупок запчастей и боеприпасов, а также обучения.
Швейцарские власти подчеркнули, что участие Украины совместимо с политикой нейтралитета, так как предусматривает лишь технический обмен данными. Каждая страна сохраняет полный контроль над тем, какую информацию предоставляет партнерам.
