Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов". Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Говорил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Конечно, прежде всего мы говорили о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши. Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость – дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это абсолютно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", - написал Зеленский.

Он отметил, что Туск рассказал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить.

"Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество. Причин такого дерзкого поведения России несколько, и всем они абсолютно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения", - добавил Зеленский.

По его словам, необходимо значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков.

"Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов". Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами – членами НАТО", - подчеркнул Президент.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.