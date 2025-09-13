В Сумской области из-за российских обстрелов погибли три человека, еще пятеро ранены

За прошедшие сутки российские войска атаковали Сумскую область беспилотниками и КАБами. В результате обстрелов три человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

В течение суток, с утра 12 сентября до утра 13 сентября 2025 года, российские войска совершили 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. В результате российских обстрелов территории области погибли 3 человека, есть пострадавшие. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах - говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотниками в Сумах погиб 65-летний мужчина, а в Бытицком старостате Сумской общины из-за ракетного удара погибли два человека – 67-летний и 28-летний мужчины.

В результате ракетного удара рф по Бытицкому старостату также получили ранения 75-летняя и 62-летняя женщины, еще двум пострадавшим женщинам 80 и 52 лет помощь оказали на месте. В Николаевской поселковой общине в результате попадания ударного БпЛА в грузовик ранен 30-летний мужчина.

В Белопольской общине за медицинской помощью к врачам обратился 72-летний мужчина, пострадавший накануне от удара БпЛА.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА, удары БпЛА: до 20 ударов КАБов, до 20 сбросов ВОГ с БпЛА, до 20 ударов БпЛА.

Также враг совершил ракетные удары, удары FPV-дронами, артобстрелы по территории Сумщины.

За сутки воздушная тревога в области длилась 23 часа 25 минут. Местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 13 человек - добавили в ОВА.

