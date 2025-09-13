$41.310.10
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
12 сентября, 19:25 • 15223 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 30089 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 23008 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 36382 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 45264 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 34425 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 33960 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23960 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 33058 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Сумской области из-за российских обстрелов погибли три человека, еще пятеро ранены

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Российские войска атаковали Сумскую область беспилотниками и КАБами, что привело к гибели трех человек и ранениям пятерых. Обстрелы зафиксированы в 42 населенных пунктах 16 общин.

В Сумской области из-за российских обстрелов погибли три человека, еще пятеро ранены

За прошедшие сутки российские войска атаковали Сумскую область беспилотниками и КАБами. В результате обстрелов три человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

В течение суток, с утра 12 сентября до утра 13 сентября 2025 года, российские войска совершили 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. В результате российских обстрелов территории области погибли 3 человека, есть пострадавшие. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах

- говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотниками в Сумах погиб 65-летний мужчина, а в Бытицком старостате Сумской общины из-за ракетного удара погибли два человека – 67-летний и 28-летний мужчины.

В результате ракетного удара рф по Бытицкому старостату также получили ранения 75-летняя и 62-летняя женщины, еще двум пострадавшим женщинам 80 и 52 лет помощь оказали на месте. В Николаевской поселковой общине в результате попадания ударного БпЛА в грузовик ранен 30-летний мужчина.

В Белопольской общине за медицинской помощью к врачам обратился 72-летний мужчина, пострадавший накануне от удара БпЛА.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА, удары БпЛА: до 20 ударов КАБов, до 20 сбросов ВОГ с БпЛА, до 20 ударов БпЛА.

Также враг совершил ракетные удары, удары FPV-дронами, артобстрелы по территории Сумщины.

За сутки воздушная тревога в области длилась 23 часа 25 минут. Местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 13 человек

- добавили в ОВА.

Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину13.09.25, 09:12 • 1264 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Сумская область
Сумы