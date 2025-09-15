В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина

$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 1076 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 7016 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 14469 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39063 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29917 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29741 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34446 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56557 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72524 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105492 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24505 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15642 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13201 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 22349 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17674 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17764 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 22447 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39077 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 25816 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 104752 просмотра
УНН Lite
В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

29-летняя женщина была ранена обломками во время сбития вражеского беспилотника в Сумах. Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением медиков.

В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина

В Сумах во время сбития вражеского беспилотника обломками была ранена женщина 29-ти лет. Пострадавшая находится в больнице, пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Сегодня во время сбития одного из вражеских БпЛА на территории нашей общины обломками была ранена 29-летняя женщина. Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением медиков 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Российские захватчики атаковали Сумскую область беспилотниками и КАБами. В результате погибли три человека, пятеро получили ранения. Обстрелы зафиксированы в 42 населенных пунктах 16 общин.

Павел Зинченко

