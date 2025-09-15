В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина

В Сумах во время сбития вражеского беспилотника обломками была ранена женщина 29-ти лет. Пострадавшая находится в больнице, пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

