В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина
Киев • УНН
В Сумах во время сбития вражеского беспилотника обломками была ранена женщина 29-ти лет. Пострадавшая находится в больнице, пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.
Дополнение
Российские захватчики атаковали Сумскую область беспилотниками и КАБами. В результате погибли три человека, пятеро получили ранения. Обстрелы зафиксированы в 42 населенных пунктах 16 общин.