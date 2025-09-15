россияне обстреляли Никольское на Херсонщине: погиб 73-летний мужчина

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 302 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 5742 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 13919 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 38206 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29378 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29503 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34273 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56394 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72457 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105440 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.5м/с
36%
753мм
Популярные новости
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24051 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15077 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 12647 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 21645 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17018 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17137 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 21779 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 38190 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 25503 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 104419 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 12742 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15176 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 27724 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 34148 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 83484 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
FAB-250

россияне обстреляли Никольское на Херсонщине: погиб 73-летний мужчина

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Никольское на Херсонщине. В результате обстрела погиб 73-летний местный житель, находившийся во дворе.

россияне обстреляли Никольское на Херсонщине: погиб 73-летний мужчина

В понедельник, 15 сентября, около 15:00, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Никольское на Херсонщине – погиб местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали

Оккупанты совершили обстрел села из артиллерии. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний мужчина, находившийся во дворе в момент вражеской атаки.

По данному факту начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним

Во время сбития вражеского беспилотника в Сумах была ранена женщина 29-ти лет. Сейчас она находится в больнице.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Херсонская область
Сумы