россияне обстреляли Никольское на Херсонщине: погиб 73-летний мужчина
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Никольское на Херсонщине. В результате обстрела погиб 73-летний местный житель, находившийся во дворе.
В понедельник, 15 сентября, около 15:00, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Никольское на Херсонщине – погиб местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Детали
Оккупанты совершили обстрел села из артиллерии. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний мужчина, находившийся во дворе в момент вражеской атаки.
По данному факту начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Напомним
Во время сбития вражеского беспилотника в Сумах была ранена женщина 29-ти лет. Сейчас она находится в больнице.