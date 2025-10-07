россияне атаковали дроном остановку в Херсоне: погиб мужчина, еще один ранен
Киев • УНН
российские войска сбросили взрывчатку с дрона на остановку общественного транспорта в Херсоне 7 октября 2025 года около 06:30. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, еще один 70-летний местный житель получил ранения.
В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с дрона на остановку общественного транспорта. В результате удара погиб 65-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла 7 октября 2025 года около 06:30. По данным следствия, российские военные атаковали мирную инфраструктуру – остановку общественного транспорта в одном из жилых районов Херсона.
65-летний мужчина погиб на месте, а 70-летнего пострадавшего с многочисленными ранениями доставили в больницу.
Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель гражданского человека.
Правоохранители документируют последствия атаки, собирают обломки боеприпасов и показания очевидцев.
