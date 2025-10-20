Понад 270 злочинців постануть перед судом: на Закарпатті викрито сотні схем незаконного перетину кордону
Київ • УНН
Правоохоронці Закарпаття виявили понад 270 організаторів незаконних схем перетину кордону, 174 обвинувальні акти скеровано до суду. Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 1,6 млн доларів США.
Правоохоронці виявили на Закарпатті сотні схем "бізнесу на втечах": понад 270 організаторів цих схем постануть перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Впродовж 9 місяців було викрито понад 270 організаторів і спільників незаконних схем перетину кордону. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримано під час спроби втекти за кордони України.
Як повідомили слідчі, сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 млн доларів США. Загалом впродовж 2025 року судами області винесено 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку. При цьому значна частина справ ще слухається в судах.
Серед засуджених - жителі Тячівського, Берегівського, Ужгородського районів і міста Чоп Закарпатської області, а також міста Скадовськ Херсонської області, яке зараз перебуває під російською окупацією. Фігуранти у різний час перевозили через кордон військовозобов’язаних громадян України, а також громадян Афганістану до Угорщини і Словаччини.
Кожен з затриманих отримав різні терміни позбавлення волі.
