Понад 270 злочинців постануть перед судом: на Закарпатті викрито сотні схем незаконного перетину кордону

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3202 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10872 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17962 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57908 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89780 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51807 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46554 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47359 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3598 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23362 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 7224 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17452 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13817 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89763 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59419 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138668 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159443 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48386 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 51998 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70970 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70180 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96584 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

Понад 270 злочинців постануть перед судом: на Закарпатті викрито сотні схем незаконного перетину кордону

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Правоохоронці Закарпаття виявили понад 270 організаторів незаконних схем перетину кордону, 174 обвинувальні акти скеровано до суду. Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 1,6 млн доларів США.

Понад 270 злочинців постануть перед судом: на Закарпатті викрито сотні схем незаконного перетину кордону

Правоохоронці виявили на Закарпатті сотні схем "бізнесу на втечах": понад 270 організаторів цих схем постануть перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Впродовж 9 місяців було викрито понад 270 організаторів і спільників незаконних схем перетину кордону. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримано під час спроби втекти за кордони України.

Як повідомили слідчі, сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 млн доларів США. Загалом впродовж 2025 року судами області винесено 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку. При цьому значна частина справ ще слухається в судах.

Серед засуджених - жителі Тячівського, Берегівського, Ужгородського районів і міста Чоп Закарпатської області, а також міста Скадовськ Херсонської області, яке зараз перебуває під російською окупацією. Фігуранти у різний час перевозили через кордон військовозобов’язаних громадян України, а також громадян Афганістану до Угорщини і Словаччини.

Кожен з затриманих отримав різні терміни позбавлення волі.

У Харкові перед судом постане чоловік, який організовував виїзд ухилянтів зі знижками на "групові поїздки" – прокуратура13.10.25, 14:09 • 2545 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Закарпатська область
Афганістан
Херсонська область
Скадовськ
Словаччина
Угорщина
Україна