Четверо "кадыровцев" взлетели в воздух под Скадовском – ГУР
Киев • УНН
УАЗ Patriot с четырьмя офицерами армии рф взорван между Скадовском и Антоновкой в Херсонской области. После взрыва сдетонировал боекомплект, который перевозили оккупанты.
Между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot с четырьмя офицерами российской армии из так называемого подразделения "ахмат", все погибли. Об этом сообщило в четверг Главное управление разведки МО Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
"20 мая 2025 года между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат" - не выжил ни один", - информирует ГУР.
Сообщается, что после первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отмечает разведка.
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