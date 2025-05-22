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Четверо "кадыровцев" взлетели в воздух под Скадовском – ГУР

Киев • УНН

 • 184 просмотра

УАЗ Patriot с четырьмя офицерами армии рф взорван между Скадовском и Антоновкой в Херсонской области. После взрыва сдетонировал боекомплект, который перевозили оккупанты.

Четверо "кадыровцев" взлетели в воздух под Скадовском – ГУР

Между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot с четырьмя офицерами российской армии из так называемого подразделения "ахмат", все погибли. Об этом сообщило в четверг Главное управление разведки МО Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"20 мая 2025 года между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат" - не выжил ни один", - информирует ГУР.

Сообщается, что после первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отмечает разведка.

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Анна Мурашко

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