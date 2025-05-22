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Четверо "кадировців" злетіли у повітря під Скадовськом - ГУР

Київ • УНН

 • 196 перегляди

УАЗ Patriot з чотирма офіцерами армії рф підірвано між Скадовськом і Антонівкою на Херсонщині. Після вибуху здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти.

Четверо "кадировців" злетіли у повітря під Скадовськом - ГУР

Між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot з чотирма офіцерами російської армії із так званого підрозділу "ахмат", усі загинули. Про це повідомило у четвер Головне управління розвідки МО України у Telegram, пише УНН.

Деталі

"20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot. Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" - не вижив жоден", - інформує ГУР.

Повідомляється, що після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.

"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголошує розвідка.

Доповнення

У москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА.

У москві підірвали російського генерала і його помічника - ЗМІ 17.12.24, 07:15 • 18991 перегляд

Анна Мурашко

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