Четверо "кадировців" злетіли у повітря під Скадовськом - ГУР
Київ • УНН
УАЗ Patriot з чотирма офіцерами армії рф підірвано між Скадовськом і Антонівкою на Херсонщині. Після вибуху здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти.
Між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot з чотирма офіцерами російської армії із так званого підрозділу "ахмат", усі загинули. Про це повідомило у четвер Головне управління розвідки МО України у Telegram, пише УНН.
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"20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot. Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" - не вижив жоден", - інформує ГУР.
Повідомляється, що після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.
"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголошує розвідка.
Доповнення
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