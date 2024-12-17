В москве взорвали российского генерала и его помощника - СМИ
Киев • УНН
В москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант ВС рф и его помощник. По предварительной версии, взрывное устройство было прикреплено к рулю самоката у подъезда.
Сегодня утром, 17 декабря, в москве взорвали двух военных. Вероятно, погибли российский генерал и его личный помощник. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что взрыв произошел в 6 утра возле дома 2 по рязанскому проспекту в Нижегородском районе, в результате чего в ближайших квартирах выбило стекла.
На место выехали оперативные службы. По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.
В частности, местный паблик "База" пишет, что в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС рф, имя которого не называется, и его помощник. По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката, стоявшего у подъезда.
"Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено на выходе из подъезда", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подтвердили также и смерть его помощника.
Напомним
Заместителя генконструктора КБ "Марс" Михаила Шатского ликвидировали в Москве. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрением новых БПЛА.