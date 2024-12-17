В москве взорвали российского генерала и его помощника - СМИ

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 79937 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 124725 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 129035 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 134479 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 141347 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 127736 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 159932 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150270 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155727 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163803 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

 • 29306 просмотра
Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет

 • 34049 просмотра
Дело экс-главы Счетной палаты направлено на новое апелляционное рассмотрение - САП

Дело экс-главы Счетной палаты направлено на новое апелляционное рассмотрение - САП

 • 17096 просмотра
В МИД рассказали чиновникам режима лукашенко, на что они имеют право претендовать

В МИД рассказали чиновникам режима лукашенко, на что они имеют право претендовать

 • 16605 просмотра
Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

 • 22830 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 127024 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 141347 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 149100 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 153269 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 62776 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 102293 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 84416 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 106456 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 103395 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В москве взорвали российского генерала и его помощника - СМИ

В москве взорвали российского генерала и его помощника - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2700 просмотра

Read in English

В москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант ВС рф и его помощник. По предварительной версии, взрывное устройство было прикреплено к рулю самоката у подъезда.

Сегодня утром, 17 декабря, в москве взорвали двух военных. Вероятно, погибли российский генерал и его личный помощник. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что взрыв произошел в 6 утра возле дома 2 по рязанскому проспекту в Нижегородском районе, в результате чего в ближайших квартирах выбило стекла.

На место выехали оперативные службы. По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

В частности, местный паблик "База" пишет, что в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС рф, имя которого не называется, и его помощник. По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката, стоявшего у подъезда.

"Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено на выходе из подъезда", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подтвердили также и смерть его помощника.

Напомним

Заместителя генконструктора КБ "Марс" Михаила Шатского ликвидировали в Москве. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрением новых БПЛА.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира