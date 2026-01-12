$43.080.09
В Скадовске оккупанты через киберспорт агитируют детей к войне - ЦНС

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Оккупационная администрация Скадовска провела "Декаду спорта и здоровья", ключевым элементом которой стал турнир по лазертагу. Организаторы привлекали военных рф, которые агитировали детей к участию в "сво", вручая им грамоты и литературу военизированного содержания.

Оккупационная администрация Скадовска при поддержке так называемого "Министерства спорта Херсонской области" провела "Декаду спорта и здоровья". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что ключевым элементом стал турнир по лазертагу среди молодежи на базе Центра развития киберспорта и спортивного программирования. Мероприятие публично подавалось как сочетание физической активности, технологий и "здорового образа жизни".

По информации доверенных источников, организаторы сознательно смещали акценты от спортивного события к военизированным нарративам. К мероприятию были привлечены действующие военные РФ, которые призывали детей к участию в так называемой "СВО". По завершении соревнований победителям вручали грамоты и литературу военизированного и агитационного содержания.

Сочетание киберспорта с военизированными играми является элементом централизованной политики на ВОТ, направленной на милитаризацию молодежи. Под видом "инновационного досуга" детей привлекают к имитации боевых действий и навязывают силовые нарративы, что свидетельствует о преступном характере деятельности оккупационной администрации. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, которое запрещает привлечение несовершеннолетних к военным действиям и пропаганду насилия

- отмечают в ЦНС.

Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12.01.26, 04:10 • 19815 просмотров

Ольга Розгон

