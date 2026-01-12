У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС

Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області "провела "Декаду спорту і здоров’я". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ключовим елементом став турнір з лазертагу серед молоді на базі Центру розвитку кіберспорту та спортивного програмування. Захід публічно подавався як поєднання фізичної активності, технологій і "здорового способу життя".

За інформацією довірених джерел, організатори свідомо зміщували акценти від спортивної події до воєнізованих наративів. До заходу було залучено діючих військових рф, які закликали дітей до участі у так званій "сво". По завершенню змагань переможцям вручали грамоти та літературу воєнізованого та агітаційного змісту.

Поєднання кіберспорту з воєнізованими іграми є елементом централізованої політики на ТОТ, спрямованої на мілітаризацію молоді. Під виглядом "інноваційного дозвілля" дітей залучають до імітації бойових дій і нав’язують силові наративи, що свідчить про злочинний характер діяльності окупаційної адміністрації. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення неповнолітніх до військових дій та пропаганду насильства - наголошують у ЦНС.

