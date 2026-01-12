У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Скадовська провела "Декаду спорту і здоров’я", ключовим елементом якої став турнір з лазертагу. Організатори залучали військових рф, які агітували дітей до участі у "сво", вручаючи їм грамоти та літературу воєнізованого змісту.
Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області "провела "Декаду спорту і здоров’я". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що ключовим елементом став турнір з лазертагу серед молоді на базі Центру розвитку кіберспорту та спортивного програмування. Захід публічно подавався як поєднання фізичної активності, технологій і "здорового способу життя".
За інформацією довірених джерел, організатори свідомо зміщували акценти від спортивної події до воєнізованих наративів. До заходу було залучено діючих військових рф, які закликали дітей до участі у так званій "сво". По завершенню змагань переможцям вручали грамоти та літературу воєнізованого та агітаційного змісту.
Поєднання кіберспорту з воєнізованими іграми є елементом централізованої політики на ТОТ, спрямованої на мілітаризацію молоді. Під виглядом "інноваційного дозвілля" дітей залучають до імітації бойових дій і нав’язують силові наративи, що свідчить про злочинний характер діяльності окупаційної адміністрації. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення неповнолітніх до військових дій та пропаганду насильства
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12.01.26, 04:10 • 19726 переглядiв