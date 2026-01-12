У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
14:17 • 2630 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 4252 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 10983 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 26349 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 30508 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 25797 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28258 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36126 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42272 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36377 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.6м/с
80%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 21919 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 28946 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 22305 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 7378 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 16663 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 2648 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 16757 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 26352 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 22388 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 29036 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Італія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 28340 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 24501 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 30837 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33184 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89209 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Окупаційна адміністрація Скадовська провела "Декаду спорту і здоров’я", ключовим елементом якої став турнір з лазертагу. Організатори залучали військових рф, які агітували дітей до участі у "сво", вручаючи їм грамоти та літературу воєнізованого змісту.

У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС

Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області "провела "Декаду спорту і здоров’я". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ключовим елементом став турнір з лазертагу серед молоді на базі Центру розвитку кіберспорту та спортивного програмування. Захід публічно подавався як поєднання фізичної активності, технологій і "здорового способу життя".

За інформацією довірених джерел, організатори свідомо зміщували акценти від спортивної події до воєнізованих наративів. До заходу було залучено діючих військових рф, які закликали дітей до участі у так званій "сво". По завершенню змагань переможцям вручали грамоти та літературу воєнізованого та агітаційного змісту.

Поєднання кіберспорту з воєнізованими іграми є елементом централізованої політики на ТОТ, спрямованої на мілітаризацію молоді. Під виглядом "інноваційного дозвілля" дітей залучають до імітації бойових дій і нав’язують силові наративи, що свідчить про злочинний характер діяльності окупаційної адміністрації. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення неповнолітніх до військових дій та пропаганду насильства

- наголошують у ЦНС.

Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12.01.26, 04:10 • 19726 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Херсонська область
Скадовськ