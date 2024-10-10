В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов
Киев • УНН
Прокуратура направила в суд дело против местного жителя, который участвовал в незаконных выборах от "единой россии". Обвиняемый получил "мандат депутата" и претендовал на должность "главы муниципального округа".
В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Прокуратуры Херсонской области и Скадовского района направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который добровольно стал членом незаконного органа власти.
Следствие установило, что в сентябре 2023 года мужчина участвовал в незаконных выборах в "совет депутатов Скадовского муниципального округа" от политической партии "единая россия". После завершения "выборов" он получил "мандат депутата І созыва".
В ноябре 2023 года обвиняемый подал свою кандидатуру на должность "главы Скадовского муниципального округа". В этой роли он утверждал состав кадровой комиссии, правила благоустройства, а также положения, касающиеся создания, реорганизации или ликвидации предприятий и распределения поступлений в "бюджет".
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