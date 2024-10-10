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У Херсоні судитимуть чоловіка за участь у незаконних виборах окупантів

У Херсоні судитимуть чоловіка за участь у незаконних виборах окупантів

Київ • УНН

 • 104255 перегляди

Прокуратура направила до суду справу проти місцевого жителя, який брав участь у незаконних виборах від "єдиної росії". Обвинувачений отримав "мандат депутата" та претендував на посаду "голови муніципального округу".

У Херсоні судитимуть чоловіка за участь у незаконних виборах. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Прокуратури Херсонської області та Скадовського району направили до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, який добровільно став членом незаконного органу влади. 

Слідство встановило, що в вересні 2023 року чоловік брав участь у незаконних виборах до "ради депутатів Скадовського муніципального округу" від політичної партії "єдина росія". Після завершення "виборів" він отримав "мандат депутата І скликання".

У листопаді 2023 року обвинувачений подав свою кандидатуру на посаду "голови Скадовського муніципального округу". У цій ролі він затверджував склад кадрової комісії, правила благоустрою, а також положення, що стосуються створення, реорганізації чи ліквідації підприємств і розподілу надходжень до "бюджету".

Суд Одеси заочно засудив колаборанта сальдо до 15 років позбавлення волі08.11.23, 15:08 • 37478 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ПолітикаКримінал та НП
skadovskСкадовськ
khersonХерсон

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