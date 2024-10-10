У Херсоні судитимуть чоловіка за участь у незаконних виборах окупантів
Київ • УНН
Прокуратура направила до суду справу проти місцевого жителя, який брав участь у незаконних виборах від "єдиної росії". Обвинувачений отримав "мандат депутата" та претендував на посаду "голови муніципального округу".
У Херсоні судитимуть чоловіка за участь у незаконних виборах. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
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Прокуратури Херсонської області та Скадовського району направили до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, який добровільно став членом незаконного органу влади.
Слідство встановило, що в вересні 2023 року чоловік брав участь у незаконних виборах до "ради депутатів Скадовського муніципального округу" від політичної партії "єдина росія". Після завершення "виборів" він отримав "мандат депутата І скликання".
У листопаді 2023 року обвинувачений подав свою кандидатуру на посаду "голови Скадовського муніципального округу". У цій ролі він затверджував склад кадрової комісії, правила благоустрою, а також положення, що стосуються створення, реорганізації чи ліквідації підприємств і розподілу надходжень до "бюджету".
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