Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупации

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 20 июня нанесли удары по ряду объектов российской военной и топливной логистики на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму. О результатах операции сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр", пишет УНН.

Детали

По его словам, под удар попали четыре газовые компрессорные станции в оккупированном Крыму, а также ряд других целей, связанных с обеспечением российских войск.

Птицы СБС упорядочивают логистику в оперативной глубине противника – отметил Бровди.

Среди пораженных объектов названы газовые компрессорные станции возле населенных пунктов Журавлевка, Ароматное, Ключи и Лоховка в Крыму, а также автомобильный мост через Генический пролив.

Под ударами оказались топливозаправщики, бронетехника и транспорт оккупантов

Кроме того, Силы беспилотных систем заявили о поражении рейдового буксира в Скадовске, топливозаправщиков в Чаплинке и Дмитровке, тяжелого тягача БАЗ-6403, а также нескольких боевых бронированных машин, в частности "Тайфун-К".

Также сообщается об ударах по логистическому транспорту российских войск в Армянске, Чаплинке, Верхней Покровке, Новокрасновке, Гранитном и Кальчиновке. Указанные цели были поражены различными подразделениями СБС, в частности бригадами "Птицы Мадьяра", "К-2" и "Рарог".

Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку