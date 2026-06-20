Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупации
Киев • УНН
Силы беспилотных систем в ночь на 20 июня нанесли удары по четырем газовым компрессорным станциям в Крыму и другим объектам логистики РФ. Командующий СБС Роберт Бровди сообщил о поражении моста, буксира и техники оккупантов.
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 20 июня нанесли удары по ряду объектов российской военной и топливной логистики на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму. О результатах операции сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр", пишет УНН.
Детали
По его словам, под удар попали четыре газовые компрессорные станции в оккупированном Крыму, а также ряд других целей, связанных с обеспечением российских войск.
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Среди пораженных объектов названы газовые компрессорные станции возле населенных пунктов Журавлевка, Ароматное, Ключи и Лоховка в Крыму, а также автомобильный мост через Генический пролив.
Под ударами оказались топливозаправщики, бронетехника и транспорт оккупантов
Кроме того, Силы беспилотных систем заявили о поражении рейдового буксира в Скадовске, топливозаправщиков в Чаплинке и Дмитровке, тяжелого тягача БАЗ-6403, а также нескольких боевых бронированных машин, в частности "Тайфун-К".
Также сообщается об ударах по логистическому транспорту российских войск в Армянске, Чаплинке, Верхней Покровке, Новокрасновке, Гранитном и Кальчиновке. Указанные цели были поражены различными подразделениями СБС, в частности бригадами "Птицы Мадьяра", "К-2" и "Рарог".
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