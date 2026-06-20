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Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку

Киев • УНН

 • 8922 просмотра

Силы обороны Украины ночью 20 июня поразили автомобильный мост через Геническую протоку. Также поражены ЗРК Панцирь-С и пункты управления БпЛА врага.

Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение моста через Генический пролив, комплекса "Панцирь-С" и пунктов управления БПЛА противника, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 20 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через Генический пролив в районе Геническа Херсонской области", — сообщили в Генштабе.

Указанный объект, как отмечается, используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.

"В Запорожской области поражен вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское. Также, вчера, нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового на Запорожье и Теребрено Белгородской области (рф)", — отметили также в Генштабе.

Напомним

Ранее украинские военные из Центра мультидоменных операций "Фаланга" провели операцию по "отрезанию" Крыма, что значительно усложнило логистику врага на южном направлении. Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. 

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку.

Еще два моста через Северо-Крымский канал — в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска — были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела — зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Юлия Шрамко

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