12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины

Суд приговорил к 12 годам заключения военнослужащего рф, который с начала оккупации Херсонщины, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

суд в порядке специального судебного разбирательства признал военнослужащего рф виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначено максимальное наказание за это преступление - 12 лет лишения свободы. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил рф был назначен ""комендантом-начальником гарнизона", который дислоцировался в пгт Лазурное.

"Осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость", - добавили в прокуратуре.

По данным следователей осужденный и другие военнослужащие страны-агрессора задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района и удерживали в подвале, где систематически били, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству.

Напомним

Реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте - среди них снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z".