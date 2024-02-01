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12 років тюрми отримав військовослужбовець рф, який катував мешканців Херсонщини

12 років тюрми отримав військовослужбовець рф, який катував мешканців Херсонщини

Київ • УНН

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Російського військовослужбовця засудили до 12 років позбавлення волі за затримання та катування мешканців Херсона з проукраїнськими поглядами з початку окупації регіону.

Суд засудив до 12 років ув’язнення військовослужбовця рф, який з початку окупації Херсонщини, брав участь у затриманні й катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

 суд в порядку спеціального судового розгляду визнав військовослужбовця рф винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначено максимальне покарання за цей злочин – 12 років позбавлення волі. 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що прокурори в суді довели, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил рф був призначений ""комендантом-начальником гарнізону", який дислокувався у смт Лазурне.

"Засуджений особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість", - додали в прокуратурі.

За даними слідчих засуджений та інші військовослужбовці країни-агресора затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та утримували в підвалі, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.

Нагадаємо

Реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті - серед них снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z".

Павло Башинський

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