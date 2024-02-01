Снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z": зрадники, які воювали на боці росії проти України, отримали реальні терміни
Київ • УНН
Троє зрадників, які воювали на боці росії на східному фронті, в тому числі снайпер і рецидивіст з російського батальйону "Штурм-З", були засуджені до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній діяльності.
Реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті - серед них снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z", передає УНН із посиланням на СБУ.
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Як повідомили у СБУ, двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.
Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.
За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив поплічникам агресора 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення рф чоловік добровільно "мобілізувався" до лав окупантів на посаду стрілка.
Згодом зловмисника призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил росії.
У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників.
Також засуджено мешканця тимчасово окупованої території Луганщини, який добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року.
Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром.
Згодом зловмисника перекинули на підкріплення окупаційних угруповань рф на Бахмутському напрямку.
Крім того тюремний строк отримав кримчанин, який уклав контракт з міноборони рф та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z".
Таке рішення зрадник прийняв, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками.
У жовтні 2023 року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони.
Додамо
На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).