Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки

Реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте - среди них снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z", передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, двух злоумышленников украинские воины взяли в плен во время так называемых "мясных" штурмов, которые проводили рашисты, чтобы занять позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом.

Еще один предатель был задержан в ходе жестоких боестолкновений в районе Волновахи.

По материалам военной контрразведки СБУ суд назначил приспешникам агрессора 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Среди осужденных - уроженец временно оккупированного Кальмиусского, что в Донецкой области. После полномасштабного вторжения рф мужчина добровольно "мобилизовался" в ряды оккупантов на должность стрелка.

Впоследствии злоумышленника назначили снайпером в составе 114-й мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа вооруженных сил россии.

В октябре 2023 года боевик выполнял задание российского командования по захвату Авдеевки. Тогда он штурмовал позиции ВСУ в районе Красногоровки, где и попал в плен к украинским защитникам.

Также осужден житель временно оккупированной территории Луганщины, который добровольно вступил в российскую армию в июле 2022 года.

После прохождения подготовки на полигоне в Хрустальном его назначили на должность стрелка и отправили охранять склады с боеприпасами врага под Соледаром.

Впоследствии злоумышленника перебросили на подкрепление оккупационных группировок рф на Бахмутском направлении.

Кроме того тюремный срок получил крымчанин, который заключил контракт с минобороны ра и присоединился к штурмовому батальону "Шторм-Z".

Такое решение предатель принял, отбывая наказание в колонии в Волгограде за торговлю наркотиками.

В октябре 2023 года его "откомандировали" в Волновахский район для участия в боевых действиях против Сил обороны.

Добавим

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).