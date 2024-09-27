Еще 10 украинских детей удалось вернуть домой - ОП

На подконтрольные Украине территории удалось вернуть еще 10 украинских детей. Двое из них были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" на Херсонщине. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

"Еще 10 наших детей возвращаются домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Возраст детей - от 13 до 17 лет. Среди возвращенных - двое детей, которые были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" на Херсонщине. Заведение было депортировано оккупационными властями в россию. Эти дети с инвалидностью подвергались множественным перемещениям до того, как оказались на территории ныне оккупированного Скадовска, откуда уже их ждала долгая дорога домой", - сообщил Ермак.

По словам главы ОП, благодаря посредничеству Государства Катар дети смогли вернуться к родным на подконтрольные Украине территории и сейчас получают всю необходимую помощь для их реабилитации. Каждый ребенок вернулся в свою семью.

Ермак также поблагодарил партнеров за их устойчивую поддержку в возвращении наших маленьких украинцев домой и коллег из Офиса и команду Омбудсмена Украины за слаженную работу.

"Задача от Президента - вернуть каждого депортированного ребенка домой", - резюмировал он.

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