Еще 10 украинских детей удалось вернуть домой - ОП
Киев • УНН
10 детей в возрасте 13-17 лет возвращены в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них двое воспитанников Алешковского детского дома-интерната, которые были депортированы оккупантами.
На подконтрольные Украине территории удалось вернуть еще 10 украинских детей. Двое из них были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" на Херсонщине. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
"Еще 10 наших детей возвращаются домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Возраст детей - от 13 до 17 лет. Среди возвращенных - двое детей, которые были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" на Херсонщине. Заведение было депортировано оккупационными властями в россию. Эти дети с инвалидностью подвергались множественным перемещениям до того, как оказались на территории ныне оккупированного Скадовска, откуда уже их ждала долгая дорога домой", - сообщил Ермак.
По словам главы ОП, благодаря посредничеству Государства Катар дети смогли вернуться к родным на подконтрольные Украине территории и сейчас получают всю необходимую помощь для их реабилитации. Каждый ребенок вернулся в свою семью.
Ермак также поблагодарил партнеров за их устойчивую поддержку в возвращении наших маленьких украинцев домой и коллег из Офиса и команду Омбудсмена Украины за слаженную работу.
"Задача от Президента - вернуть каждого депортированного ребенка домой", - резюмировал он.
Возвращение всех украинских детей и пленных возможно только после освобождения оккупированных территорий - Лубинец14 сентября 2024, 10:40 • 23785 просмотров