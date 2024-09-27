Ще 10 українських дітей вдалося повернути додому - ОП
Київ • УНН
10 дітей віком 13-17 років повернуто в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них двоє вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату, які були депортовані окупантами.
На підконтрольні Україні території вдалося повернути ще 10 українських дітей. Двоє з них були вихованцями "Олешківського дитячого будинку-інтернату" на Херсонщині. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
"Ще 10 наших дітей повертаються додому у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Вік дітей – від 13 до 17 років. Серед повернутих – двоє дітей, що були вихованцями "Олешківського дитячого будинку-інтернату" на Херсонщині. Заклад був депортований окупаційною владою до росії. Ці діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому", - повідомив Єрмак.
За словами глави ОП, завдяки посередництву Держави Катар діти змогли повернутися до рідних на підконтрольні Україні території та наразі отримують всю необхідну допомогу для їх реабілітації. Кожна дитина повернулась до своєї сім’ї.
Єрмак також подякував партнерам за їхню стійку підтримку у поверненні наших маленьких українців додому та колегам з Офісу та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу.
"Задача від Президента - повернути кожну депортовану дитину додому", - резюмував він.
Повернення всіх українських дітей та полонених можливе лише після звільнення окупованих територій - Лубінець14.09.24, 13:40 • 24082 перегляди