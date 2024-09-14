Повернення всіх українських дітей та полонених можливе лише після звільнення окупованих територій - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повернення всіх українських дітей, цивільних заручників та військовополонених відбудеться після звільнення окупованих територій. Щодня 1,5 мільйона українських дітей під окупацією наражаються на ризик депортації.
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повернути всіх українських дітей, цивільних заручників та військовополонених можливо буде після звільнення окупованих територій. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Я знаю, що повернення всіх українських дітей, цивільних заручників та військовополонених відбудеться тільки тоді, коли українська армія звільнить усі окуповані території, вийдемо на кордони 1991 року. Після того, коли рф зрозуміє, що українська армія може рухатись далі
За його словами, коли будуть перемовини - Україна буде вимагати негайного повернення всіх українських дітей цивільних заручників та військовополонених.
Нагадаємо
Лубінець заявив, що щодня 1,5 мільйона українських дітей, які перебувають під окупацією росії, наражаються на ризик депортації.