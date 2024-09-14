Возвращение всех украинских детей и пленных возможно только после освобождения оккупированных территорий - Лубинец
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что возвращение всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных состоится после освобождения оккупированных территорий. Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей под оккупацией подвергаются риску депортации.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вернуть всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных возможно будет после освобождения оккупированных территорий. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Я знаю, что возвращение всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных состоится только тогда, когда украинская армия освободит все оккупированные территории, выйдем на границы 1991 года. После того, когда рф поймет, что украинская армия может двигаться дальше
По его словам, когда будут переговоры - Украина будет требовать немедленного возвращения всех украинских детей гражданских заложников и военнопленных.
Напомним
Лубинец заявил, что ежедневно 1,5 миллиона украинских детей, находящихся под оккупацией России, подвергаются риску депортации.