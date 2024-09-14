Возвращение всех украинских детей и пленных возможно только после освобождения оккупированных территорий - Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вернуть всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных возможно будет после освобождения оккупированных территорий. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Я знаю, что возвращение всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных состоится только тогда, когда украинская армия освободит все оккупированные территории, выйдем на границы 1991 года. После того, когда рф поймет, что украинская армия может двигаться дальше - добавил он.

По его словам, когда будут переговоры - Украина будет требовать немедленного возвращения всех украинских детей гражданских заложников и военнопленных.

Напомним

Лубинец заявил, что ежедневно 1,5 миллиона украинских детей, находящихся под оккупацией России, подвергаются риску депортации.