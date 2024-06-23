Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
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Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
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Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
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Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
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Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
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Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
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Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
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Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
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