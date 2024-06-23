В Запорожье стартовала продажа крупнейшего в Украине бронзового памятника Ленину 4 часа назад • 21660 просмотра

Графики почасовых отключений будут действовать все сутки: в Укрэнерго сообщили о ситуации с электроснабжением на 24 июня 6 часов назад • 23435 просмотра

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго 22 июня 2024, 08:17 • 100128 просмотра

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго 22 июня 2024, 08:02 • 56329 просмотра