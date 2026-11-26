российские оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области массово пытаются приобрести или одолжить гражданские автомобили из-за роста потерь военного транспорта. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По информации агентов движения, российские военнослужащие также переодеваются в гражданскую одежду, надеясь остаться незамеченными и снизить риск попасть под украинские удары.

Партизаны связывают такое поведение оккупантов с увеличением количества случаев уничтожения российских военных грузовиков и автомобилей обеспечения на юге Украины.

Разрушение Крымского моста усложнило логистику оккупантов

В "АТЕШ" отмечают, что ситуация обострилась после уничтожения автомобильной части Крымского моста. По оценке партизан, это значительно усложнило российскую военную логистику на оккупированных территориях юга Украины.

Представители движения сообщили, что продолжают следить за ситуацией и передавать информацию Силам обороны Украины.

После уничтожения Крымского моста трасса «новороссия» стала ещё более смертельной для оккупантов — АТЕШ