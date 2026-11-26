російські окупанти у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області масово намагаються придбати або позичити цивільні автомобілі через зростання втрат військового транспорту. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

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За інформацією агентів руху, російські військовослужбовці також перевдягаються у цивільний одяг, сподіваючись залишитися непоміченими та знизити ризик потрапляння під українські удари.

Партизани пов'язують таку поведінку окупантів зі збільшенням кількості випадків знищення російських військових вантажівок та автомобілів забезпечення на півдні України.

Руйнування Кримського мосту ускладнило логістику окупантів

В "АТЕШ" зазначають, що ситуація загострилася після знищення автомобільної частини Кримського мосту. За оцінкою партизанів, це значно ускладнило російську військову логістику на окупованих територіях півдня України.

Представники руху повідомили, що продовжують стежити за ситуацією та передавати інформацію Силам оборони України.

Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ