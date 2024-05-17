Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  106712 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  104428 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  105087 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  127888 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  55008 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  125052 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135262 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140041 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150056 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167403 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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11 мая 2024, 08:40  •  411288 просмотра

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В захваченном рф Крыму прогремели взрывы.

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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Вражеские беспилотники были обнаружены в направлении Одессы и Одесской и Кировоградской областей.

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Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами на турнире Challenge Series в итальянской Савоне с результатом 55,83 секунды.

спорт •   •  4768 просмотра
Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.

политика •   •  5873 просмотра
Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские "Шахеды" летят в направлении Николаевской области с юга.

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"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга

Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.

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Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

Харьков находится под ракетным ударом

О ракетном обстреле Харькова сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Харьков находится под ракетным ударом

Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар

В Основянском районе Харькова из-за прилета возник пожар, количество жертв оценивается, а мэр предупредил о продолжении атак на город.

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Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар

В Полтаве прогремел взрыв

В городе Полтава, Украина, прогремел взрыв.

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В Полтаве прогремел взрыв

В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

В Холодногорском районе Харькова из-за попадания произошел пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар