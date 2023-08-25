В Крыму прогремели взрывы

Детали

"По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев.

Напомним, 24 августа вечером в Крыму прогремел ряд взрывов. Оккупанты заявляют об "учениях".

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