В Крыму прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Губернатор оккупационной власти Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем, пишет он в телеграме. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры, передает УНН.
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"По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев.
Напомним, 24 августа вечером в Крыму прогремел ряд взрывов. Оккупанты заявляют об "учениях".
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