В Крыму прогремели взрывы

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19:26 • 30851 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 86748 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103489 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104043 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 97727 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88447 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108914 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Губернатор оккупационной власти Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем, пишет он в телеграме. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры, передает УНН

Детали 

"По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев.

Напомним, 24 августа вечером в Крыму прогремел ряд взрывов. Оккупанты заявляют об "учениях".

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