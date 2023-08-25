У Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Губернатор окупаційної влади Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес знищено кілька безпілотників над морем, повідомив він у телеграмі. За його словами, екстрені служби не фіксують пошкоджень цивільної інфраструктури, передає УНН.
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"За попередніми даними, в районі мису Херсонес знищено кілька БПЛА над морем. Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень громадянської інфраструктури. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - написав Развожаєв.
Нагадаємо, 24 серпня ввечері у Криму пролунала низка вибухів. Окупанти заявляють про "навчання".
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