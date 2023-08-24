У Криму лунали вибухи: окупанти кажуть, що це "навчання"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Низка вибухів пролунала в Криму. Окупанти заявляють про "навчання", передає УНН.
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"Бавовну" чули у низці районів Криму. Місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в гагарінському районі, а також на Фіоленті.
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“Очільник” міста михайло развожаєв заявив, що "гучні звуки у Севастополі - це військові проводять навчальні стрільби на полігоні у Козачій бухті, у тому числі з ручних гранатометів".
"Залежно від напряму вітру, звук може бути чутний у різних районах міста", - додав він.
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