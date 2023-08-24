"В українському Криму знову замайорів державний прапор": ГУР підтвердило нічну спецоперацію на півострові і показало відео
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Криму уночі пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ, пише УНН.
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"Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - вказали в укранській розвідці.
"Усі цілі та задачі виконано. По завершенню спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", - зазначили у ГУР МОУ.
Деталі
Як вказали у ГУР, окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто «знищення боєприпасів за встановленим графіком».
"Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили", - наголосили у розвідці.
Раніше
Стало відомо, що бійці ГУР висадилися в Криму в межах спецоперації.