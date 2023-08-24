Бійці ГУР висадилися в Криму в рамках спецоперації: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів і авіації, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в рамках спецоперації. Про це Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов, пише УНН.
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"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", — сказав Юсов.
Доповнення
Раніше видання "Крим.Реалії" повідомляло, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.
За даними "Крим.Реалії", там розташована база 3-го радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил рф. Також на тарханкутському півострові - розташований радіолокаційний вузол - РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлені позиції для ППО.
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