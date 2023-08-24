Буданов: "Маємо здатність вразити будь-яку частину Криму"

Цитата

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", – сказав очільник ГУР.

Деталі

Буданов зазначив, що для звільнення Криму від окупантів є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", – розповів він.

Нагадаємо

Головне управління розвідки міністерства оборони України 23 серпня підтвердило знищення на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400.