ГУР підтвердив знищення російського комплексу С-400 у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у середу на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.
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“В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф»”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
За даними розвідки, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
“Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму”, - вказали у розвідці.
Нагадаємо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу заявив, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок “прильоту” уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс".