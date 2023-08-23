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ГУР підтвердив знищення російського комплексу С-400 у Криму

ГУР підтвердив знищення російського комплексу С-400 у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у середу на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.

Цитата

“В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф»”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За даними розвідки, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

“Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму”, - вказали у розвідці.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу заявив, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок “прильоту” уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс".

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