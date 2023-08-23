У Криму уражено російський комплекс "Бастіон", носій ракет "Онікс" - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму внаслідок “прильоту” уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс". Про це заявив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє УНН.
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“У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) Бастіон. Він є одним з носіїв ракети Онікс, якими росіяни наносять удари по Україні”, - написав він у Telegram.
За його словами, також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів.
Нагадаємо
У середу у тимчасово окупованому Криму повідомили про новий “приліт” по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут.
Додамо
У липні представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що росія модернізувала ракети Х-22 та «Онікс» та відновила використання комплексів "Бастіон".