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У Криму повідомляють про "приліт" по військовому об'єкту рф

У Криму повідомляють про "приліт" по військовому об'єкту рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму повідомили про новий “приліт” по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Цитата

“Як нам повідомляють, приліт був по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки що точно не відомо по якому самому об'єкту прилетіло. 

Однак повідомляється про сім вибухів. 

"Загалом було 7 вибухів. російська ППО осліпла в цьому секторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у тимчасово окупованому Криму повідомляли про нову "бавовну". "Тривожно" було в Оленівці.

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