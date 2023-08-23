У Криму повідомляють про "приліт" по військовому об'єкту рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму повідомили про новий “приліт” по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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“Як нам повідомляють, приліт був по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поки що точно не відомо по якому самому об'єкту прилетіло.
Однак повідомляється про сім вибухів.
"Загалом було 7 вибухів. російська ППО осліпла в цьому секторі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у тимчасово окупованому Криму повідомляли про нову "бавовну". "Тривожно" було в Оленівці.