В Крыму сообщают о "прилете" по военному объекту рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму сообщили о новом “прилете” по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
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“Как нам сообщают, прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока точно не известно по какому именно объекту прилетело.
Однако сообщается о семи взрывах.
"Всего было 7 взрывов. российская ПВО ослепла в этом секторе", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН писал, что во временно оккупированном Крыму сообщали о новом "хлопке". "Тревожно" было в Еленовке.