В Крыму поражен российский комплекс "Бастион", носитель ракет "Оникс" - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму в результате “прилета” поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является носителем ракет "Оникс". Об этом заявил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает УНН.
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“В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) Бастион. Он является одним из носителей ракеты Оникс, которыми россияне наносят удары по Украине”, - написал он в Telegram.
По его словам, также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.
Напомним
В среду во временно оккупированном Крыму сообщили о новом ““прилете” по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.
Добавим
В июле представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что россия модернизировала ракеты Х-22 и «Оникс» и возобновила использование комплексов "Бастион".