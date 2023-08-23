ГУР подтвердил уничтожение российского комплекса С-400 в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило уничтожение в среду на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.
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“В оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400 23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф»”, - говорится в сообщении в Telegram.
По данным разведки, в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.
“Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму”, - указали в разведке.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду заявил, что во временно оккупированном Крыму в результате “прилета” поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является носителем ракет "Оникс".