Буданов: "Имеем способность поразить любую часть Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские военные по состоянию на сейчас имеют способность поразить любую часть временно оккупированного Крыма. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода, пишет УНН.
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"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", – сказал глава ГУР.
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Буданов отметил, что для освобождения Крыма от оккупантов есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".
"Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать", – рассказал он.
Напомним
Главное управление разведки министерства обороны Украины 23 августа подтвердило уничтожение на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400.