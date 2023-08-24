Буданов: "Имеем способность поразить любую часть Крыма"

Цитата

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", – сказал глава ГУР.

Детали

Буданов отметил, что для освобождения Крыма от оккупантов есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

"Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать", – рассказал он.

Напомним

Главное управление разведки министерства обороны Украины 23 августа подтвердило уничтожение на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400.