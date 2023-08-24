Бойцы ГУР высадились в Крыму в рамках спецоперации: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации. Об этом Общественному сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.
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"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация по количеству потерь уточняется", - сказал Юсов.
Дополнение
Ранее издание "Крым.Реалии" сообщало, что с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.
По данным "Крым.Реалии", там расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск воздушно-космических сил рф. Также на тарханкутском полуострове - расположен радиолокационный узел - РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
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