Бойцы ГУР высадились в Крыму в рамках спецоперации: стали известны детали

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"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация по количеству потерь уточняется", - сказал Юсов.

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Ранее издание "Крым.Реалии" сообщало, что с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

По данным "Крым.Реалии", там расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск воздушно-космических сил рф. Также на тарханкутском полуострове - расположен радиолокационный узел - РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

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