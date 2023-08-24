"В украинском Крыму снова взвился государственный флаг": ГУР подтвердило ночную спецоперацию на полуострове и показало видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ, пишет УНН.
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"Ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг", - указали в укранской разведке.
"Все цели и задачи выполнены. По завершению спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", - отметили в ГУР МОУ.
Детали
Еак указали в ГУР, оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы «уничтожения боеприпасов по установленному графику».
"Украинские силы обороны и в дальнейшем будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы", - отметили в разведке.
Ранее
стало известно, что бойцы ГУР высадились в Крыму в рамках спецоперации.