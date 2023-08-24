В Крыму раздавались взрывы: оккупанты говорят, что это "учения"

Детали

"Хлопок" слышали в ряде районов Крыма. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в гагаринском районе, а также на Фиоленте.

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“Глава” города михаил развожаев заявил, что "громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов".

"В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", - добавил он.

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