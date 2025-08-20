Салах вошел в историю как первый трехкратный игрок года по версии PFA
Киев • УНН
Мохамед Салах стал первым трехкратным обладателем награды «Игрок года» от PFA. Нападающий «Ливерпуля» получил награду в 2025 году, обойдя других известных игроков.
Футболист Мохамед Салах стал первым трехкратным обладателем награды "Игрок года" от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), пишет УНН со ссылкой на ESPN.
Детали
Нападающий "Ливерпуля" обошел двукратных победителей Криштиану Роналду, Тьерри Анри и Гарета Бэйла, получив награду в 2025 году.
Салах, которого ранее выбирали игроком года в 2018 и 2022 годах, стал победителем среди шести игроков, включая партнера по "Ливерпулю" Алексиса Макаллистера, Коула Палмера из "Челси", капитана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша, полузащитника "Арсенала" Деклана Райса и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.
Форвард "Астон Виллы" Морган Роджерс был выбран молодым игроком года PFA - первым победителем из "Виллы" со времен Джеймса Милнера в 2010 году - опередив других номинантов Лиама Делапа ("Ипсвич" / "Челси"), Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери (оба "Арсенал"), Милоша Керкеза ("Борнмут" / "Ливерпуль") и Дина Хейсена ("Борнмут" / "Реал Мадрид").
Салах получил трофей PFA на торжественной церемонии вручения во вторник в Манчестере. Египетский игрок получил награду по голосованию своих товарищей по команде, забив 29 голов в прошлогоднем чемпионате "Ливерпуля" в Премьер-лиге.
