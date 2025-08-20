$41.360.10
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
06:54 • 11043 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 13508 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 16360 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 117615 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 104323 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 98749 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37792 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100498 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74802 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Салах вошел в историю как первый трехкратный игрок года по версии PFA

Киев • УНН • 308 просмотра

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Мохамед Салах стал первым трехкратным обладателем награды «Игрок года» от PFA. Нападающий «Ливерпуля» получил награду в 2025 году, обойдя других известных игроков.

Салах вошел в историю как первый трехкратный игрок года по версии PFA
liverpoolfc.com

Футболист Мохамед Салах стал первым трехкратным обладателем награды "Игрок года" от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Нападающий "Ливерпуля" обошел двукратных победителей Криштиану Роналду, Тьерри Анри и Гарета Бэйла, получив награду в 2025 году.

Салах, которого ранее выбирали игроком года в 2018 и 2022 годах, стал победителем среди шести игроков, включая партнера по "Ливерпулю" Алексиса Макаллистера, Коула Палмера из "Челси", капитана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша, полузащитника "Арсенала" Деклана Райса и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Форвард "Астон Виллы" Морган Роджерс был выбран молодым игроком года PFA - первым победителем из "Виллы" со времен Джеймса Милнера в 2010 году - опередив других номинантов Лиама Делапа ("Ипсвич" / "Челси"), Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери (оба "Арсенал"), Милоша Керкеза ("Борнмут" / "Ливерпуль") и Дина Хейсена ("Борнмут" / "Реал Мадрид").

Салах получил трофей PFA на торжественной церемонии вручения во вторник в Манчестере. Египетский игрок получил награду по голосованию своих товарищей по команде, забив 29 голов в прошлогоднем чемпионате "Ливерпуля" в Премьер-лиге.

Салах остается на “Энфилде”: вингер продлил контракт с “Ливерпулем”11.04.25, 16:43 • 7627 просмотров

Юлия Шрамко

спорт
Реал Мадрид
Футбол
Скадовск
Египет