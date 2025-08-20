$41.360.10
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Салах увійшов в історію як перший триразовий гравець року за версією PFA

Київ • УНН

Мохамед Салах став першим триразовим володарем нагороди "Гравець року" від PFA. Нападник "Ліверпуля" отримав нагороду у 2025 році, обійшовши інших відомих гравців.

Салах увійшов в історію як перший триразовий гравець року за версією PFA
Футболіст Мохамед Салах став першим триразовим володарем нагороди "Гравець року" від Асоціації професійних футболістів (PFA), пише УНН з посиланням на ESPN.

Нападник "Ліверпуля" обійшов дворазових переможців Кріштіану Роналду, Тьєррі Анрі та Гарета Бейла, отримавши нагороду у 2025 році.

Салах, якого раніше обирали гравцем року у 2018 та 2022 роках, став переможцем серед шести гравців, включаючи партнера по "Ліверпулю" Алексіса Макаллістера, Коула Палмера з "Челсі", капітана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша, півзахисника "Арсеналу" Деклана Райса та нападника "Ньюкасла" Александера Ісака.

Форвард "Астон Вілли" Морган Роджерс був обраний молодим гравцем року PFA - першим переможцем з "Вілли" з часів Джеймса Мілнера у 2010 році - випередивши інших номінантів Ліама Делапа ("Іпсвіч" / "Челсі"), Майлза Льюїса-Скеллі та Ітана Нванері (обидва "Арсенал"), Мілоша Керкеза ("Борнмут" / "Ліверпуль") та Діна Хейсена ("Борнмут" / "Реал Мадрид").

Салах отримав трофей PFA на урочистій церемонії вручення у вівторок у Манчестері. Єгипетський гравець отримав нагороду за голосуванням своїх товаришів по команді, забивши 29 голів у минулорічному чемпіонаті "Ліверпуля" у Прем'єр-лізі.

Салах залишається на “Енфілді”: вінгер продовжив контракт із “Ліверпулем”11.04.25, 16:43 • 7627 переглядiв

Юлія Шрамко

