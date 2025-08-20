Салах увійшов в історію як перший триразовий гравець року за версією PFA
Київ • УНН
Мохамед Салах став першим триразовим володарем нагороди "Гравець року" від PFA. Нападник "Ліверпуля" отримав нагороду у 2025 році, обійшовши інших відомих гравців.
Футболіст Мохамед Салах став першим триразовим володарем нагороди "Гравець року" від Асоціації професійних футболістів (PFA), пише УНН з посиланням на ESPN.
Деталі
Нападник "Ліверпуля" обійшов дворазових переможців Кріштіану Роналду, Тьєррі Анрі та Гарета Бейла, отримавши нагороду у 2025 році.
Салах, якого раніше обирали гравцем року у 2018 та 2022 роках, став переможцем серед шести гравців, включаючи партнера по "Ліверпулю" Алексіса Макаллістера, Коула Палмера з "Челсі", капітана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша, півзахисника "Арсеналу" Деклана Райса та нападника "Ньюкасла" Александера Ісака.
Форвард "Астон Вілли" Морган Роджерс був обраний молодим гравцем року PFA - першим переможцем з "Вілли" з часів Джеймса Мілнера у 2010 році - випередивши інших номінантів Ліама Делапа ("Іпсвіч" / "Челсі"), Майлза Льюїса-Скеллі та Ітана Нванері (обидва "Арсенал"), Мілоша Керкеза ("Борнмут" / "Ліверпуль") та Діна Хейсена ("Борнмут" / "Реал Мадрид").
Салах отримав трофей PFA на урочистій церемонії вручення у вівторок у Манчестері. Єгипетський гравець отримав нагороду за голосуванням своїх товаришів по команді, забивши 29 голів у минулорічному чемпіонаті "Ліверпуля" у Прем'єр-лізі.
