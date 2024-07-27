россия прислала во временно оккупированный Скадовск, что на Херсонщине, нового главу ячейки РПЦ Дмитрия Гаврина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты прислали во временно захваченный Скадовск нового управляющего епархией русской церкви. Новым главой ячейки РПЦ станет Дмитрий Гаврин родом из Калининской области, а до того проходил службу в Тверской области. Его первой задачей станет проверка подчиненных на лояльность и доклад о реальном положении вещей с религией в захваченном регионе - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что в парадигме кремля церковь является одним из фундаментов диктатуры и имеет целью промывать мозги, выявлять нелояльное население и помогать армии рф.

Напомним

На временно оккупированных территориях Херсонской области враг усиливает фильтрационные мероприятия гражданских, а именно украинцев без российских паспортов.