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Партизаны уничтожили вражеский автомобиль операторов БпЛА в Мелитополе

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Агенты АТЕШ сожгли автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильным РЭБ, принадлежавший операторам БпЛА 64-й ОМСБр рф. Подготовка к операции заняла длительное время, авто использовалось для скрытого передвижения.

Партизаны уничтожили вражеский автомобиль операторов БпЛА в Мелитополе

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную операцию в тылу врага - сожгли автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильным РЭБ, принадлежавший операторам БПЛА из 64-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Детали

Отмечается, что эта машина использовалась для скрытого передвижения и выполнения тактических задач на юге Украины.

Теперь враг остался без критически важного транспорта - а в условиях нехватки техники на фронте это временно парализует работу их подразделения

- говорится в сообщении.

В АТЕШ указали, что подготовка к операции заняла длительное время.

Наши агенты обнаружили место стоянки автомобиля, изучили привычки экипажа и выбрали момент, когда авто оставалось без охраны. Была использована зажигательная смесь, которая охватила машину за считанные секунды и полностью уничтожила ее

- рассказали партизаны.

Напомним

Недавно агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов.

АТЕШ: партизаны замедлили поставки оружия врагу в Курскую область 27.05.25, 05:58 • 3880 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
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