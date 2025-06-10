Партизаны уничтожили вражеский автомобиль операторов БпЛА в Мелитополе

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную операцию в тылу врага - сожгли автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильным РЭБ, принадлежавший операторам БПЛА из 64-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Отмечается, что эта машина использовалась для скрытого передвижения и выполнения тактических задач на юге Украины.

Теперь враг остался без критически важного транспорта - а в условиях нехватки техники на фронте это временно парализует работу их подразделения

В АТЕШ указали, что подготовка к операции заняла длительное время.

Наши агенты обнаружили место стоянки автомобиля, изучили привычки экипажа и выбрали момент, когда авто оставалось без охраны. Была использована зажигательная смесь, которая охватила машину за считанные секунды и полностью уничтожила ее