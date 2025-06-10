Партизани знищили вороже авто операторів БпЛА у Мелітополі
Київ • УНН
Агенти АТЕШ спалили автомобіль "УАЗ Патріот" з мобільним РЕБ, який належав операторам БпЛА 64-ї ОМСБр рф. Підготовка до операції зайняла тривалий час, авто використовувалось для прихованого пересування.
Агенти партизанського руху АТЕШ провели успішну операцію в тилу ворога - спалили автомобіль "УАЗ Патріот" з мобільним РЕБ, що належав операторам БПЛА з 64-ї окремої мотострілецької бригади окупантів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.
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Зазначається, що ця машина використовувалася для прихованого пересування та виконання тактичних завдань на півдні України.
Тепер ворог залишився без критично важливого транспорту - а за умов нестачі техніки на фронті це тимчасово паралізує роботу їхнього підрозділу
В АТЕШ вказали, що підготовка до операції зайняла тривалий час.
Наші агенти виявили місце стоянки автомобіля, вивчили звички екіпажу та вибрали момент, коли авто залишалося без охорони. Була використана запальна суміш, яка охопила машину за лічені секунди та повністю знищила її
Нагадаємо
Нещодавно агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів.
АТЕШ: партизани сповільнили постачання зброї ворогу на Курщину27.05.25, 05:58 • 3882 перегляди