Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла естественной смертью: заключение суда

Расследование смерти Шинейд О'Коннор установило, что певица умерла в результате естественных причин. Об этом пишет УНН со ссылкой на People.

Детали

Лондонский коронерский суд официально объявил причину смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор, которая неожиданно умерла в 2023 году в возрасте 56 лет. Суд сообщил, что она умерла в результате естественных причин. Таким образом производство в отношении смерти О'Коннор прекращено.

Напомним,

26 июля 2023 года певицу нашли в ее квартире в Лондоне. Она не реагировала на никакие раздражители. Полиция и медики, прибывшие на место, констатировали ее смерть.

Знаменитая ирландская певица и композитор стала всемирно известной, перепев песню Принса Nothing Compares To You.

Всю жизнь она боролась с психическими расстройствами. В 2017 году она призналась, что имеет биполярное расстройство.

В январе 2022 года 17-летний сын Шинейд О'Коннор Шейн совершил самоубийство. Певица тяжело переживала его потерю, свой последний пост в Twitter, которым она активно пользовалась, она посвятила сыну, отметив, что не может без него жить.

